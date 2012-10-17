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Габдрахманова Карина Фанзилевна
Габдрахманова Карина Фанзилевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.10.2012
Пол
Женский
Отец
Габдрахманов Фанзиль Наилевич
1989 г.р.
Мать
Габдрахманова Галия Амирьяновна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.2012
Отец:
Габдрахманов Фанзиль Наилевич
Мать:
Габдрахманова Галия Амирьяновна
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