Ашмарина (Сулейманова) Татьяна (Тансылу) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашмарина (Сулейманова) Татьяна (Тансылу) Алексеевна

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Место рождения

Полевской, Полевской, Свердловская область

Дата рождения

16.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1959

Отец: Сулейманов Анвар Нажипович

Мать: Сулейманова Клавдия Федотовна

Полевской, Полевской, Свердловская область
Бракосочетание
26.02.1977

Муж: Ашмарин Виктор Евгеньевич

Калья, Североуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.07.1977

Дочь: Ахмедшина Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Ашмарин Виктор Евгеньевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.03.1983

Сын: Ашмарин Валентин Викторович

Отец ребёнка: Ашмарин Виктор Евгеньевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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