Ашмарина (Сулейманова) Татьяна (Тансылу) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения16.07.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1959
Бракосочетание
26.02.1977
Калья, Североуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.07.1977
Дочь: Ахмедшина Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Ашмарин Виктор Евгеньевич
Рождение ребёнка
16.03.1983
Сын: Ашмарин Валентин Викторович
Отец ребёнка: Ашмарин Виктор Евгеньевич