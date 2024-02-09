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Галкин Иоанн Дометьевич

Место рождения

Пелым, Кочевский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Дометий Михайлович Галкин

Мать: Галкина Стефанида Васильевна

Пелым, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Галкина Афанасия Ивановна

Мать ребёнка: Галкина Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
16.11.1901

Сын: Галкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Галкина Дарья Васильевна

Пелым, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Галкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Галкина Дарья Васильевна

Военная служба
Неизвестно
уволенный в запас рядовой
Смерть
Неизвестно
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