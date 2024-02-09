Галкин Иоанн Дометьевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Галкина Афанасия Ивановна
Мать ребёнка: Галкина Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
16.11.1901
Мать ребёнка: Галкина Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Галкина Дарья Васильевна
Военная служба
Неизвестно
уволенный в запас рядовой
Смерть
Неизвестно