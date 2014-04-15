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Пелихова Виктория Максимовна
Пелихова Виктория Максимовна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
15.04.2014
Пол
Женский
Отец
Пелихов Максим Николаевич
1984 г.р.
Мать
Пелихова (Туникова) Валентина Александровна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.2014
Отец:
Пелихов Максим Николаевич
Мать:
Пелихова Валентина Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
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