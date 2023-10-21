Ильяш Владимир Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильяш Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1975
Дочь: Мария Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Лаврентия, 689300, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно