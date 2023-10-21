Ильяш Владимир Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильяш Владимир Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильяш Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1975

Дочь: Мария Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Лаврентия, 689300, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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