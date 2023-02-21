Макаров Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1993

Сын: Макаров Михаил Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Моздокский, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.10.1993

Сын: Макаров Александр Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Моздокский, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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