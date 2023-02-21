Макаров Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1993
Сын: Макаров Михаил Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.1993
Сын: Макаров Александр Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности