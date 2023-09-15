Васильев Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Яков

Мать: Просковья

Рождение ребёнка
03.09.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Прасковья

Куйбышевская обл., С.Сьезжее
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Прасковья

Смерть
Неизвестно
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