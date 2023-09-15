Васильев Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Яков
Мать: Просковья
Рождение ребёнка
03.09.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Прасковья
Куйбышевская обл., С.Сьезжее
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Прасковья
Смерть
Неизвестно