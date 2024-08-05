Леханов Иван Григорьевич 06.07.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Леханов Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1925

Дата смерти

25.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1925

Отец: Леханов Григорий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1951

Сын: Леханов Николай Иванович

Мать ребёнка: Леханова (Шигорина) Анна Николаевна

Княгинино, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.12.1957

Дочь: Ивенина (Леханова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Леханова (Шигорина) Анна Николаевна

Смерть
25.10.1984

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