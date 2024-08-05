Леханов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1925
Дата смерти25.10.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1925
Отец: Леханов Григорий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1951
Мать ребёнка: Леханова (Шигорина) Анна Николаевна
Княгинино, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.12.1957
Дочь: Ивенина (Леханова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Леханова (Шигорина) Анна Николаевна
Смерть
25.10.1984