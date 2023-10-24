Пименова (Бубнова) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименова (Бубнова) Марина Ивановна

Место рождения

Поселок Целинный, Целинный район, Курганская область

Дата рождения

18.02.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1883 ст.

Отец: Бубнов Иван Дмитриевич

Мать: Бубнова Параскева Викторовна

Поселок Целинный, Целинный район, Курганская область
Бракосочетание
1900

Муж: Пименов Фёдор Денисович

Целинное, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.07.1921

Дочь: Зинченко Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Пименов Фёдор Денисович

Смерть
Неизвестно
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