Пименова (Бубнова) Марина Ивановна
Место рожденияПоселок Целинный, Целинный район, Курганская область
Дата рождения18.02.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1883 ст.
Поселок Целинный, Целинный район, Курганская область
Бракосочетание
1900
Целинное, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.07.1921
Дочь: Зинченко Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Пименов Фёдор Денисович
Смерть
Неизвестно