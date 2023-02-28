Гилёва (Нейман) Нина Людвиговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГилёва (Нейман) Нина Людвиговна

Гилёва (Нейман) Нина Людвиговна

avatar

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Neuman Ludwig Reinhhold

Мать: Нейман Мария

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1917

Сын: Гилёв Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Гилев Михаил Алексеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1919

Дочь: Скорынина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Гилев Михаил Алексеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Гилёв Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Гилев Михаил Алексеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Гилев Михаил Алексеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майя Михайловна

Отец ребёнка: Гилев Михаил Алексеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гилев Михаил Алексеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гилев Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close