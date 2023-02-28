Гилёва (Нейман) Нина Людвиговна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Neuman Ludwig Reinhhold
Мать: Нейман Мария
Рождение ребёнка
01.03.1917
Отец ребёнка: Гилев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
01.11.1919
Дочь: Скорынина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Гилев Михаил Алексеевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Гилев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Гилев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майя Михайловна
Отец ребёнка: Гилев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гилев Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно