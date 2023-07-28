Смирнова (Софьина) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Софьина) Нина Петровна

Место рождения

Маклашеевка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд

Дата рождения

08.05.1936

Пол

Женский

Добавил:

НG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1936

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Софьина Александра Петровна

Маклашеевка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1963

Дочь: Гусева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1968

Сын: Смирнов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Владимир Иванович