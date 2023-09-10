Timofeeva Olga Vasilievna (huisvrouw) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Timofeeva Olga Vasilievna (huisvrouw)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

SS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1986
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