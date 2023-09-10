Timofeeva Olga Vasilievna (huisvrouw)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1986