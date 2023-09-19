Жукова (Загаринская) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукова (Загаринская) Мария Петровна

Жукова (Загаринская) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1913

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1935

Дочь: Генеропитомцева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Жуков Николай Антонович

Рождение ребёнка
18.03.1947

Дочь: Можевитина Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Жуков Николай Антонович

Смерть
1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close