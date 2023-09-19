Жукова (Загаринская) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1913
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1935
Дочь: Генеропитомцева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Жуков Николай Антонович
Рождение ребёнка
18.03.1947
Дочь: Можевитина Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Жуков Николай Антонович
Смерть
1987