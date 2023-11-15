Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария

Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1736 и 1737

Муж: Герасим

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Иван Герасимович

Отец ребёнка: Герасим

Мерлино, Шуйская волость, Тотемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Авдотья Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим

Мерлино, Шуйская волость, Тотемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Иван Герасимович

Отец ребёнка: Герасим

Мерлино, Шуйская волость, Тотемский уезд
Смерть
После 1755
Мерлино, Шуйская волость, Тотемский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close