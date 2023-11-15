Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1736 и 1737
Муж: Герасим
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Иван Герасимович
Отец ребёнка: Герасим
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Авдотья Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Иван Герасимович
Отец ребёнка: Герасим
Смерть
После 1755