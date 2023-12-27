Трубицына (Бочкарева) Авдотья Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Трубицын Михайла Филиппов
Отец ребёнка: Трубицын Филипп Никитин
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Катерина Филиппова
Отец ребёнка: Трубицын Филипп Никитин
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Трубицын Филипп Никитин
Рождение ребёнка
1750
Сын: Трубицын Порфирий Филиппов
Отец ребёнка: Трубицын Филипп Никитин
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Северова Василиса Филиппова
Отец ребёнка: Трубицын Филипп Никитин
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Демидова Фекла Филиппова
Отец ребёнка: Трубицын Филипп Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Архив Тверской Области | Фонд 312, опись 6, Книга 85, листы 175об-176
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 3546, лист 571
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Неизвестно