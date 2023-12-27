Трубицына (Бочкарева) Авдотья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицына (Бочкарева) Авдотья Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Трубицын Михайла Филиппов

Отец ребёнка: Трубицын Филипп Никитин

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Катерина Филиппова

Отец ребёнка: Трубицын Филипп Никитин

Рождение ребёнка
1748

Сын: Трубицын Сидор Филиппов

Отец ребёнка: Трубицын Филипп Никитин

Рождение ребёнка
1750

Сын: Трубицын Порфирий Филиппов

Отец ребёнка: Трубицын Филипп Никитин

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Северова Василиса Филиппова

Отец ребёнка: Трубицын Филипп Никитин

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Демидова Фекла Филиппова

Отец ребёнка: Трубицын Филипп Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубицын Филипп Никитин

Упоминание
Неизвестно
Архив Тверской Области | Фонд 312, опись 6, Книга 85, листы 175об-176
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 3546, лист 571
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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