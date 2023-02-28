Муров Виталий Викторович
Место рождения
Дата рождения17.06.1972
Дата смерти10.04.1992
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1972
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Смерть
10.04.1992
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Маратовское кладбище, 34 участок