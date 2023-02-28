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Муров Виталий Викторович

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

17.06.1972

Дата смерти

10.04.1992

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1972

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
10.04.1992
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Маратовское кладбище, 34 участок
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