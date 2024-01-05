Воротынская (Плешканёва) Раиса
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плешканёв Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: не указан