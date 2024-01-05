Воротынская (Плешканёва) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротынская (Плешканёва) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плешканёв Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: не указан

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