Швецов-Загарский Борис Владимирович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти24.02.2018
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Швецов Владимир Афанасьевич
Мать: Елена Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
клирик Белевской епархии, епархиальный духовник, насельник Рождества Богородицы Анастасова монастыря Одоевского района схиархимандрит
Смерть
24.02.2018
Причина смерти: Старость 103 года
Похороны
Неизвестно