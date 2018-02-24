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Швецов-Загарский Борис Владимирович

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Место рождения

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

24.02.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Швецов Владимир Афанасьевич

Мать: Елена Ивановна

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
клирик Белевской епархии, епархиальный духовник, насельник Рождества Богородицы Анастасова монастыря Одоевского района схиархимандрит
Смерть
24.02.2018
Анастасово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Старость 103 года
Похороны
Неизвестно
Анастасово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
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