Спирин Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рекрут
Место жительства
Неизвестно
Верхнеманай, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Спирина) Парасковья Павловна
Мать ребёнка: Спирина (Кондакова) Домника Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1802
Дочь: (Спирина) Парасковья (2-Я) Павловна
Мать ребёнка: Спирина (Кондакова) Домника Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Спирин Петр Павлович
Мать ребёнка: Спирина (Кондакова) Домника Ивановна
Смерть
После 1802