Спирин Павел Дмитриевич 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Спирин Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Спирин Дмитрий Никитич

Мать: Спирина Настасья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина (Кондакова) Домника Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рекрут
Место жительства
Неизвестно
Верхнеманай, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Спирина) Парасковья Павловна

Мать ребёнка: Спирина (Кондакова) Домника Ивановна

Рождение ребёнка
28.07.1802

Дочь: (Спирина) Парасковья (2-Я) Павловна

Мать ребёнка: Спирина (Кондакова) Домника Ивановна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Спирин Петр Павлович

Мать ребёнка: Спирина (Кондакова) Домника Ивановна

Смерть
После 1802

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