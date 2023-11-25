Черкасова Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасова Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Черкасов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Черкасов Михайло Иванович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Черкасов Трофим Иванович

Отец ребёнка: Черкасов Михайло Иванович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Черкасов Яков Михайлов

Отец ребёнка: Черкасов Михайло Иванович

Смерть
Неизвестно
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