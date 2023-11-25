Черкасова Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Черкасов Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Черкасов Михайло Иванович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Черкасов Михайло Иванович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Черкасов Михайло Иванович
Смерть
Неизвестно