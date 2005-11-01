Терехова (Узлова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Узлова) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Узлов Григорий Самойлович

Мать: Узлова Марфа

Рождение ребёнка
21.04.1969

Сын: Терехов Николай

Отец ребёнка: Терехов Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Терехов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Виталий

Смерть
?.11.2005
Омск, город Омск, Омская область
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