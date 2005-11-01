Терехова (Узлова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Узлов Григорий Самойлович
Мать: Узлова Марфа
Рождение ребёнка
21.04.1969
Сын: Терехов Николай
Отец ребёнка: Терехов Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Терехов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терехов Виталий
Смерть
?.11.2005
Омск, город Омск, Омская область