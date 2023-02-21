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(Гальперина) Галина
(Гальперина) Галина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
1990
Пол
Женский
Отец
Гальперин Мендл
Мать
Гальперина (Тевелева) Юдася
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Гальперин Мендл
Мать:
Гальперина Юдася
Смерть
1990
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