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(Гальперина) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Гальперин Мендл

Мать: Гальперина Юдася

Смерть
1990
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