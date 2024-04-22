Смирнов Сергей Валерьевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1964
Отец: Смирнов Валерий Петрович
Мать: Смирнова Алла Васильевна
Рождение ребёнка
16.01.1991
Мать ребёнка: Кудинова Елена Игоревна
Рождение ребёнка
24.11.1992
Дочь: Смирнова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Кудинова Елена Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудинова Елена Игоревна