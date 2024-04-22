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Смирнов Сергей Валерьевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.04.1964

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1964

Отец: Смирнов Валерий Петрович

Мать: Смирнова Алла Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.01.1991

Сын: Смирнов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Кудинова Елена Игоревна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.11.1992

Дочь: Смирнова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Кудинова Елена Игоревна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудинова Елена Игоревна

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