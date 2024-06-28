Соколова (Земцова) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Соколов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Соколов Владимир
Рождение ребёнка
28.12.1976
Сын: Соколов Руслан Владимирович
Отец ребёнка: Соколов Владимир