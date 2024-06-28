Соколова (Земцова) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова (Земцова) Людмила Михайловна

Соколова (Земцова) Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1955

Отец: Земцов Михаил Александрович

Мать: Земцова Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владимир

Рождение ребёнка
28.12.1976

Сын: Соколов Руслан Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владимир

Мы используем куки для улучшения работы сайта.