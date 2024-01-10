Томашов Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томашов Юрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.195

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.195

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1982

Сын: Томашов Владимир

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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