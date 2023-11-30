Макарова Зиновия Савватеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савватей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1897
Отец ребёнка: Макаров Федор Макарович
Грива, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Василий Федорович
Отец ребёнка: Макаров Федор Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макаров Федор Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Макаров Федор Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Макаров Федор Макарович
Смерть
Неизвестно