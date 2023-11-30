Макарова Зиновия Савватеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Зиновия Савватеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савватей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1897

Сын: Макаров Семен Федорович

Отец ребёнка: Макаров Федор Макарович

Грива, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Василий Федорович

Отец ребёнка: Макаров Федор Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Иван Федорович

Отец ребёнка: Макаров Федор Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Макаров Федор Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Макаров Федор Макарович

Смерть
Неизвестно
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