Боршковская (Подымова) Галина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршковская (Подымова) Галина Юрьевна

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Место рождения

Зеленый, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

04.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1961

Отец: Подымов Юрий Егорович

Мать: Подымова Нина Даниловна

Зеленый, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.01.1987

Дочь: Вязьмитина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Боршковский Александр Юрьевич

Семеновское, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1988

Сын: Боршковский Сергей Александрович

Отец ребёнка: Боршковский Александр Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боршковский Александр Юрьевич

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