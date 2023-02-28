Боршковская (Подымова) Галина Юрьевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1961
Отец: Подымов Юрий Егорович
Мать: Подымова Нина Даниловна
Рождение ребёнка
13.01.1987
Дочь: Вязьмитина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Боршковский Александр Юрьевич
Семеновское, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1988
Сын: Боршковский Сергей Александрович
Отец ребёнка: Боршковский Александр Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно