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Штейнле (Корженко) Денис Владимирович
Штейнле (Корженко) Денис Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.1983
Пол
Мужской
Отец
Корженко Владимир Викторович
1958 г.р.
Мать
Корженко Татьяна Васильевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1983
Отец:
Корженко Владимир Викторович
Мать:
Корженко Татьяна Васильевна
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