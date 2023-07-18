Ионенский Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1938
Дата смерти16.02.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
16.02.1914
Рождение
14.10.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1960
Дочь: Сазонова Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Ионенская Галина Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ионенская Галина Фёдоровна
Республика Бурятия. Район: Заиграевский район. Тип: поселок. GPS координаты: N 51° 33' 42.5448" E 108° 47' 11.3748". Телефонный код: 30136.
Рождение ребёнка
30.07.1965
Дочь: Верещагина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Ионенская Галина Фёдоровна
п. Горхон, Заиграевский район, республика Бурятия