Ионенский Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионенский Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1938

Дата смерти

16.02.1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Смерть
16.02.1914
Рождение
14.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1960

Дочь: Сазонова Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Ионенская Галина Фёдоровна

Рождение ребёнка
09.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ионенская Галина Фёдоровна

Республика Бурятия. Район: Заиграевский район. Тип: поселок. GPS координаты: N 51° 33' 42.5448" E 108° 47' 11.3748". Телефонный код: 30136.
Рождение ребёнка
30.07.1965

Дочь: Верещагина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Ионенская Галина Фёдоровна

п. Горхон, Заиграевский район, республика Бурятия