Литинская (Яворская) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литинская (Яворская) Мария Павловна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
30.01.1883 ст.

Муж: Литинский Иосиф Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
24.03.1884 ст.

Сын: Литинский Иван Иосифович

Отец ребёнка: Литинский Иосиф Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
17.01.1887 ст.

Сын: Литинский Степан Иосифович

Отец ребёнка: Литинский Иосиф Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Мария Михайловна.
Смерть
Неизвестно