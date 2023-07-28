Литинская (Яворская) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1883 ст.
Рождение ребёнка
24.03.1884 ст.
Отец ребёнка: Литинский Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1887 ст.
Сын: Литинский Степан Иосифович
Отец ребёнка: Литинский Иосиф Иванович
Мать записана как Мария Михайловна.
Смерть
Неизвестно