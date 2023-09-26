Ренжин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Ренжин Михаил Макарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1960
Сын: Ренжин Юрий Иванович
Мать ребёнка: Ренжина Валентина Ивановна
Меловое с., Бериславский район, Херсонская обл. Украина
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Ренжина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Ренжина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Галина Ивановна
Мать ребёнка: Ренжина Валентина Ивановна
Меловое, Херсонская обл. Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно