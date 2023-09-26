Ренжин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ренжин Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Ренжин Михаил Макарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1960

Сын: Ренжин Юрий Иванович

Мать ребёнка: Ренжина Валентина Ивановна

Меловое с., Бериславский район, Херсонская обл. Украина
Рождение ребёнка
1962

Дочь: Ренжина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Ренжина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: Ренжина Валентина Ивановна

Меловое, Херсонская обл. Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ренжина Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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