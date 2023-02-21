Федотова (Федотова) Ульяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотова (Федотова) Ульяна Семёновна

Федотова (Федотова) Ульяна Семёновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федотов Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1921

Дочь: Лопатина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Еремеев Николай Романович

Орудьево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close