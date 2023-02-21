Федотова (Федотова) Ульяна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федотов Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1921
Дочь: Лопатина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Еремеев Николай Романович
Орудьево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан