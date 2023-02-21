Яковенко (Кулик) Александра Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко (Кулик) Александра Феодоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1853 и 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1853 и 1854

Отец: Кулик Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1878

Муж: Яковенко Прокопий Николаевич

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Лапинская Василиса

Отец ребёнка: Яковенко Прокопий Николаевич

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Яковенко Дмитрий Прокопьевич

Отец ребёнка: Яковенко Прокопий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Яковенко Илья Прокопьевич

Отец ребёнка: Яковенко Прокопий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковенко Ларион ?

Отец ребёнка: Яковенко Прокопий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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