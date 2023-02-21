Яковенко (Кулик) Александра Феодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1853 и 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1853 и 1854
Отец: Кулик Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1878
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Лапинская Василиса
Отец ребёнка: Яковенко Прокопий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Яковенко Дмитрий Прокопьевич
Отец ребёнка: Яковенко Прокопий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Яковенко Илья Прокопьевич
Отец ребёнка: Яковенко Прокопий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковенко Ларион ?
Отец ребёнка: Яковенко Прокопий Николаевич
Смерть
Неизвестно