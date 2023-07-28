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Шахватов Виктор Егорович

Место рождения

Рождественское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Шахватов Егор

Мать: не указана

Рождественское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.12.1944

Дочь: Белокриницкая Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Белая Наталья Павловна

Кандаки, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Южно-Енисейск, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край