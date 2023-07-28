Шахватов Виктор Егорович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Шахватов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1944
Дочь: Белокриницкая Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Белая Наталья Павловна
Кандаки, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Южно-Енисейск, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край