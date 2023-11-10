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Сухов Василий Николаевич

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Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

26.02.1883

Дата смерти

30.10.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1883

Отец: Сухов Николай Иванов

Мать: Сухова Фекла Денисова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
казак Дмитрий Георгиев Богословцев к. ж Екатерина Яковлева Мелькова
Бракосочетание
27.01.1906

Жена: Сухова Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1906

Дочь: ?

Мать ребёнка: Сухова Прасковья Федорова

Работа или профессия
Между 1908 и 1941
Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Фельдшер
Рождение ребёнка
25.10.1910

Сын: Сухов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Сухова Прасковья Федорова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Сухов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Сухова Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Сухова Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
Около 28.11.1922

Дочь: Манефа Васильевна

Мать ребёнка: Сухова Прасковья Федорова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Сухова Прасковья Федорова

Смерть
30.10.1946
Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
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