Сухов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1883
Дата смерти30.10.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1883
Отец: Сухов Николай Иванов
Мать: Сухова Фекла Денисова
казак Дмитрий Георгиев Богословцев к. ж Екатерина Яковлева Мелькова
Бракосочетание
27.01.1906
Рождение ребёнка
1906
Дочь: ?
Мать ребёнка: Сухова Прасковья Федорова
Работа или профессия
Между 1908 и 1941
Фельдшер
Рождение ребёнка
25.10.1910
Мать ребёнка: Сухова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сухов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Сухова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Сухова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
Около 28.11.1922
Дочь: Манефа Васильевна
Мать ребёнка: Сухова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Сухова Прасковья Федорова
Смерть
30.10.1946
Похороны
Неизвестно