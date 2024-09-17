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Чинарева Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

25.02.1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1811

Муж: Чинарев Леонтий Гаврилович

Рождение ребёнка
05.02.1824

Дочь: Казанцева (Чинарева) Агапия Леонтьевна

Отец ребёнка: Чинарев Леонтий Гаврилович

Смерть
25.02.1841
Левашево, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
МК: 49, чахотка

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