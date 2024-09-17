Чинарева Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти25.02.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1811
Рождение ребёнка
05.02.1824
Дочь: Казанцева (Чинарева) Агапия Леонтьевна
Отец ребёнка: Чинарев Леонтий Гаврилович
Смерть
25.02.1841
Левашево, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
МК: 49, чахотка