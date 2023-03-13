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Бернштейн Илья Игоревич
Бернштейн Илья Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1990
Пол
Мужской
Отец
Бернштейн Игорь Александрович
Около 1959 г.р.
Мать
Венера
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1990
Отец:
Бернштейн Игорь Александрович
Мать:
Венера
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