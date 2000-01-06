Карцев Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карцев Сергей Петрович

Место рождения

с.Большое, Рязанская область, Россия

Дата рождения

06.10.1932

Дата смерти

06.01.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Большое, Рязанская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
д.Тургенево
Смерть
06.01.2000
д.Тургенево, Владимирская область, Россия
Причина смерти: Cancer
Похороны
Неизвестно
Д.Тургенево, Владимирская область, Россия