Карцев Сергей Петрович
Место рожденияс.Большое, Рязанская область, Россия
Дата рождения06.10.1932
Дата смерти06.01.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Большое, Рязанская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
д.Тургенево
Смерть
06.01.2000
д.Тургенево, Владимирская область, Россия
Причина смерти: Cancer
Похороны
Неизвестно
Д.Тургенево, Владимирская область, Россия