Шайкевич (Воробейчикова) Софья Ханоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайкевич (Воробейчикова) Софья Ханоновна

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Место рождения

Польша

Дата рождения

?.12.1910

Дата смерти

?.12.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Польша
Рождение ребёнка
06.12.1930

Сын: Шайкевич Леонид Абрамович

Отец ребёнка: Шайкевич Абрам Саулович

Днепр, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1942
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Эвакуирована из Днепропетровск,Днепропетровский Р-
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайкевич Абрам Саулович

Смерть
?.12.1991
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