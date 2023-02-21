Шайкевич (Воробейчикова) Софья Ханоновна
Место рожденияПольша
Дата рождения?.12.1910
Дата смерти?.12.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Польша
Рождение ребёнка
06.12.1930
Сын: Шайкевич Леонид Абрамович
Отец ребёнка: Шайкевич Абрам Саулович
Днепр, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1942
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Эвакуирована из Днепропетровск,Днепропетровский Р-
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1991