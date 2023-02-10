Бабкин Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкин Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1961

Дата смерти

10.02.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1980

Сын: Бабкин Степан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
04.02.1989

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.02.1994

Сын: Бабкин Антон Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.02.2023