Бабкин Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1961
Дата смерти10.02.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1980
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
04.02.1989
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.1994
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.02.2023