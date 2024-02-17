Herz (Ammon) Emma
Место рожденияNeuburg, Odessa, Russia, USSR
Дата рождения20.06.1909
Дата смерти04.07.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1909
Отец: Ammon Friedrich
Мать: Ammon Katharina
Neuburg, Odessa, Russia, USSR
Рождение ребёнка
18.09.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Herz Wilhelm
Рождение ребёнка
07.08.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Herz Wilhelm
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Herz Wilhelm
Смерть
04.07.1990
Luebek, Germany