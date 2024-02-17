Herz (Ammon) Emma — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Herz (Ammon) Emma

Место рождения

Neuburg, Odessa, Russia, USSR

Дата рождения

20.06.1909

Дата смерти

04.07.1990

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1909

Отец: Ammon Friedrich

Мать: Ammon Katharina

Neuburg, Odessa, Russia, USSR
Рождение ребёнка
18.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Herz Wilhelm

Рождение ребёнка
07.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Herz Wilhelm

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Herz Wilhelm

Смерть
04.07.1990
Luebek, Germany
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