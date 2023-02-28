Давыдова (Судаченкова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Судаченкова) Мария

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Место рождения

Беломутово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

27.03.1900 ст.

Дата смерти

?.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1900 ст.

Отец: Судаченков Петр

Мать: Судаченкова Марья Алексеевна

Беломутово, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
21.11.1919

Муж: Сорокин Петр Алексеевич

Развод
Около 01.09.1933

Муж: Сорокин Петр Алексеевич

у них не было детей, поэтому развелись. но Мария любила его всю жизнь
Рождение ребёнка
14.04.1938

Сын: Давыдов Виктор

Отец ребёнка: Ситников Федор

Тула, Тульский уезд, Тульская область
Бракосочетание
После 1938

Муж: Ситников Федор

Тула, Тульский уезд, Тульская область
Мария и Федор расписались только при поступлении Виктора в летное училище. Видимо это было необходимо для документов.
Развод
Неизвестно

Муж: Сорокин Петр Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
ул. Демьянова 2, Тула, Тульский уезд, Тульская область
Смерть
?.07.1993
Москва
После смерти мужа Федора, Марию забрали в Москву на Хабаровскую 18к2. Там в мае 1993 умер дед Витя, а Мария умерла через 3 месяца после него
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