Давыдова (Судаченкова) Мария
Место рождения
Дата рождения27.03.1900 ст.
Дата смерти?.07.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1900 ст.
Отец: Судаченков Петр
Бракосочетание
21.11.1919
Развод
Около 01.09.1933
у них не было детей, поэтому развелись. но Мария любила его всю жизнь
Рождение ребёнка
14.04.1938
Сын: Давыдов Виктор
Отец ребёнка: Ситников Федор
Тула, Тульский уезд, Тульская область
Бракосочетание
После 1938
Муж: Ситников Федор
Тула, Тульский уезд, Тульская область
Мария и Федор расписались только при поступлении Виктора в летное училище. Видимо это было необходимо для документов.
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
ул. Демьянова 2, Тула, Тульский уезд, Тульская область
Смерть
?.07.1993
Москва
После смерти мужа Федора, Марию забрали в Москву на Хабаровскую 18к2. Там в мае 1993 умер дед Витя, а Мария умерла через 3 месяца после него