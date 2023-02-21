Тихонова (Грибова) Рима Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Грибова) Рима Алексеевна

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Место рождения

д. загорье

Дата рождения

07.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1941

Отец: Грибов Алексей

Мать: Грибова Наталия

д. загорье
Рождение ребёнка
22.05.1964

Сын: Тихонов Николай Викторович

Отец ребёнка: Тихонов Виктор

д.плахино суховерховского сельсовета
Рождение ребёнка
22.03.1968

Сын: Тихонов Алексей Викторович

Отец ребёнка: Тихонов Виктор

д.плахино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Виктор

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