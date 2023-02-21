Тихонова (Грибова) Рима Алексеевна
Место рожденияд. загорье
Дата рождения07.06.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1941
Отец: Грибов Алексей
Мать: Грибова Наталия
д. загорье
Рождение ребёнка
22.05.1964
Сын: Тихонов Николай Викторович
Отец ребёнка: Тихонов Виктор
д.плахино суховерховского сельсовета
Рождение ребёнка
22.03.1968
Сын: Тихонов Алексей Викторович
Отец ребёнка: Тихонов Виктор
д.плахино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихонов Виктор