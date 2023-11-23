неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

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ДВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Иван Федорович (1749 — ?) Родился в семье священника села Покровского на Лунке Даниловского уезда Федора Петровича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Татьяна Дмитриевна (1752-?). Дети: Никифор (1... Показать все
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Акилина Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Агриппина Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Петров

Смерть
Неизвестно
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