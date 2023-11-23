неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Иван Федорович (1749 — ?) Родился в семье священника села Покровского на Лунке Даниловского уезда Федора Петровича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Татьяна Дмитриевна (1752-?). Дети: Никифор (1... Показать все
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Акилина Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Агриппина Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Петров
Смерть
Неизвестно