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Чупин Василий Иванович

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.01.1895

Сын: Чупин Семен Васильевич

Мать ребёнка: Чупина -- Александра Филипповна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.08.1897

Дочь: Чупина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Чупина -- Акилина Васильевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.12.1901

Дочь: Чупина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Чупина -- Акилина Васильевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина -- Акилина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина -- Александра Филипповна

Смерть
Неизвестно
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