Чупин Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1895
Мать ребёнка: Чупина -- Александра Филипповна
Рождение ребёнка
01.08.1897
Дочь: Чупина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Чупина -- Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
13.12.1901
Дочь: Чупина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Чупина -- Акилина Васильевна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно