Сеславинский Федор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеславинский Федор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

?.05.1819

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: (сеславинский) Иван Иванов

Мать: Екатерина Иосифова

(Сеславинский) Федор Иванович (1786 — 1819) Родился в семье дьячка села Сеславина Ярославского уезда Ивана Ивановича. 23 декабря 1798 года определен пономарем в то же село, а в 1808 году тем же звание... Показать все
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Наталья Федорова

Мать ребёнка: Сеславинская Клавдия Гаврилова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Воскресенский Иван Федоров

Мать ребёнка: Сеславинская Клавдия Гаврилова

Воскресенский Иван Федорович (1815 — ?) Родился в семье священника села Воскресенского в Волкове РомановБорисоглебского уезда Федора Ивановича. Пономарь Никольской церкви села Угодичи Ростовского уезд... Показать все
Рождение ребёнка
1818

Сын: Воскресенский Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: Сеславинская Клавдия Гаврилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амврозова Ольга Федорова

Мать ребёнка: Сеславинская Клавдия Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеславинская Клавдия Гаврилова

Смерть
?.05.1819
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