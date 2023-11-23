Сеславинский Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти?.05.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: (сеславинский) Иван Иванов
Мать: Екатерина Иосифова
(Сеславинский) Федор Иванович (1786 — 1819) Родился в семье дьячка села Сеславина Ярославского уезда Ивана Ивановича. 23 декабря 1798 года определен пономарем в то же село, а в 1808 году тем же звание... Показать все
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Наталья Федорова
Мать ребёнка: Сеславинская Клавдия Гаврилова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Воскресенский Иван Федоров
Мать ребёнка: Сеславинская Клавдия Гаврилова
Воскресенский Иван Федорович (1815 — ?) Родился в семье священника села Воскресенского в Волкове РомановБорисоглебского уезда Федора Ивановича. Пономарь Никольской церкви села Угодичи Ростовского уезд... Показать все
Рождение ребёнка
1818
Сын: Воскресенский Дмитрий Федоров
Мать ребёнка: Сеславинская Клавдия Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амврозова Ольга Федорова
Мать ребёнка: Сеславинская Клавдия Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1819