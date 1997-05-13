Галеев Фахрази Галеевич
Место рождения
Дата рождения30.01.1912
Дата смерти13.05.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1951 по 1952
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.05.1997