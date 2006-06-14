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Прощеваева Арина Андреевна
Прощеваева Арина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.06.2006
Пол
Женский
Отец
Прощеваев Андрей Николаевич
1973 г.р.
Мать
Раковская Марина Анатольевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.2006
Отец:
Прощеваев Андрей Николаевич
Мать:
Раковская Марина Анатольевна
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