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Юлин Иван Васильевич

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Юлин Василий Трофимович

Мать: Дарья Андреевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Юлина Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Дарья Терентьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Сын: Юлин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Куликова Дарья Терентьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Юлина Полина Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Дарья Терентьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1915

Сын: Юлин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Куликова Дарья Терентьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1915

Сын: Юлин Еремей Иванович

Мать ребёнка: Куликова Дарья Терентьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1920

Сын: Юлин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Куликова Дарья Терентьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1924

Сын: Юлин Иван Иванович

Мать ребёнка: Куликова Дарья Терентьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Дарья Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлина Афанасия Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Дарья Терентьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлин Семён Иванович

Мать ребёнка: Куликова Дарья Терентьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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