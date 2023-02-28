Юлин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Юлин Василий Трофимович
Мать: Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Юлина Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Дарья Терентьевна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Куликова Дарья Терентьевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Юлина Полина Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Дарья Терентьевна
Рождение ребёнка
12.04.1915
Мать ребёнка: Куликова Дарья Терентьевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Юлин Еремей Иванович
Мать ребёнка: Куликова Дарья Терентьевна
Рождение ребёнка
04.11.1920
Сын: Юлин Михаил Иванович
Мать ребёнка: Куликова Дарья Терентьевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Юлин Иван Иванович
Мать ребёнка: Куликова Дарья Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлина Афанасия Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Дарья Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлин Семён Иванович
Мать ребёнка: Куликова Дарья Терентьевна
Смерть
Неизвестно