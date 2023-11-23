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(Дейнега (Дейнега)) Тамара Ивановна
(Дейнега (Дейнега)) Тамара Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
1969
Пол
Женский
Отец
Дейнега Иван Архипович
1880 г.р.
Мать
(Дейнега) Матрена Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
YB
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События
События
Биография
Биография
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Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Дейнега Иван Архипович
Мать:
Матрена Алексеевна
Смерть
1969
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