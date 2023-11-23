(Дейнега (Дейнега)) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дейнега (Дейнега)) Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Дейнега Иван Архипович

Мать: Матрена Алексеевна

Смерть
1969
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